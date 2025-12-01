В Саратове назвали имена лауреатов премии имени легендарной актрисы Валентины Ермаковой

В Саратовской филармонии прошла торжественная церемония вручения региональной театральной премии имени народной артистки СССР Валентины Ермаковой. Лауреатами стали актёры и педагоги, продолжающие её дело.

В Саратовской филармонии состоялась церемония вручения театральной премии имени народной артистки СССР Валентины Ермаковой. Региональная награда была учреждена по инициативе губернатора Романа Бусаргина в 2024 году к столетию легендарной актрисы и педагога.

Специальное видеоприветствие для участников записал выпускник саратовской театральной школы, народный артист России Евгений Миронов. Он поделился тёплыми воспоминаниями о своей учительнице и пожелал коллегам творческих успехов.

Лауреатами премии 2025 года стали четыре представителя театрального сообщества. Награды получили актриса Руфина Терещенкова, педагог Ирина Борисова, артист-кукольник Антон Черепанов и ведущая актриса драматического театра Татьяна Родионова.

В церемонии приняли участие представители областной власти, деятели культуры, руководители театров и студенты театрального института.

Алика Толоконникова