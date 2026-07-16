В области вдвое уменьшилась доля Саратова в сделках с жильём

Доля Саратова в сделках с жильём в регионе снизилась до 51%.

По данным платформы «Циан», в текущем году на областной центр приходится чуть более половины всех сделок с недвижимостью в Саратовской области. В прошлом году этот показатель составлял 60%.

Среднее значение по России — 60%. Наибольшая доля столицы региона зафиксирована в Астраханской области (86%), наименьшая — в Ханты-Мансийском автономном округе (8 процентных пунктов).

Тенденция к увеличению доли региональных центров наблюдается как на вторичном рынке (сейчас 54%), так и на первичном (77%).

Ольга Сергеева