Соцфонд разъяснил саратовцам правила «нулевого дохода» при оформлении пособия на детей

Саратовцам объяснили, как учитывается «нулевой доход» при оформлении единого пособия на детей до трёх лет.

Чтобы отсутствие заработка признали уважительным, уход за ребёнком должен длиться не менее 10 месяцев расчётного периода.

В региональном отделении СФР перечислили главные правила. Если пособие до 1,5 лет получает один из родителей, право на «нулевой доход» закрепляется строго за ним. Когда выплату получает другой родственник, например бабушка, неработающая мама не сможет оправдать отсутствие дохода уходом за ребёнком, пока бабушке идут выплаты. Если же пособие до 1,5 лет никто не оформлял, уважительная причина автоматически засчитывается любому из родителей.

Эти нюансы стоит учитывать при подаче заявлений в СФР, чтобы избежать отказов.