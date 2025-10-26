В Саратове на два дня закроют два железнодорожных переезда

В Заводском районе Саратова в связи с плановым ремонтом временно прекратится движение через два железнодорожных переезда. Работы пройдут в разные дни с 8:00 до 17:00.

Во вторник 28 октября будет закрыт переезд на 6-м километре станции Примыкание (в районе пересечения с 5-м Динамовским проездом). Для проезда водителям необходимо использовать объезд через переезд на 5-м километре станции Саратов-3 (в районе Ново-Астраханского шоссе).

В четверг 30 октября, напротив, будет полностью перекрыт переезд на 5-м километре станции Саратов-3. В этот день транспорт будет перенаправлен через переезд на 6-м километре станции Примыкание.

Таким образом, движение в районе будет организовано по временной схеме, позволяющей полностью выполнить ремонтные работы при обеспечении альтернативных путей проезда.

Ольга Сергеева