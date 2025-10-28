В Саратовской области уже 700 тысяч человек сделали прививку от гриппа осенью

В Саратовской области продолжается массовая вакцинация от гриппа.

По данным губернатора Романа Бусаргина, антигриппозные прививки уже получили около 700 тысяч жителей региона.

Для удобства граждан работают 61 медицинское учреждение и 14 мобильных пунктов в торговых центрах, где можно привиться без предварительной записи.

В текущем году планируется охватить вакцинацией порядка 1,5 миллиона человек. Медики подчеркивают, что это наиболее эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений.

Ольга Сергеева