Подруги блогера Иды Галич устроили для нее девичник в Саратове

Избранник телеведущей Иды Галич предприниматель Олег Ледвич сделал ей предложение.

Как рассказала сама знаменитость в личном Telegram-канале, близкие подруги организовали для нее девичник.

Звезда раскрыла детали прошедшего мероприятия. По словам телеведущей, оно началось неожиданно: подруги попросили ее прибыть в аэропорт, не сообщая пункта назначения.

«Вещи в поездку собирала стилист из их ТЗ, и я даже не знала, что у меня в чемодане», — рассказала Ида.

Конечным пунктом перелета стал Саратов. Там подруги остановились у одной из приятельниц, которая на время их визита обустроила свой дом как базу отдыха «девИдачник».

Программа мини-отпуска включала несколько мероприятий. Участницы изготавливали свечи в земле, пели песни, загадывали желания (в том числе касающиеся счастливого брака) и вели беседы у костра.

«Для меня до сих пор загадка, как девочки провезли четыре кило воска, огромное количество трав и цветения. Магия! Сейчас меня отправили на массаж, и я даже не представляю, что будет дальше!» — поделилась Ида.

Напомним, сейчас Галич и Лендвич вовсю готовятся к масштабной свадьбе, которая запланирована на лето 2026 года. Пара познакомилась в 2023 году на одной из вечеринок, а в начале 2024-го публично раскрыла свой роман. В 2025-м знаменитости обручились.

30 июля 2025 года Ида объявила о том, что снова стала мамой — у нее родилась дочка. У Галич также есть сын Леон от первого брака, а у бизнесмена — дочь от прошлых отношений.

Ольга Сергеева