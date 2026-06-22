Свыше 19 тысяч бюджетных мест: в вузах Саратова началась приёмная кампания

В Саратовской области стартовала приемная кампания в колледжи и вузы.

С 20 июня абитуриенты могут подать заявления тремя способами: через платформу «Госуслуги», лично в приемную комиссию или по почте.

Центральным элементом кампании является сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволяет не только отправлять документы, но и отслеживать конкурсный отбор. Система автоматически загружает результаты ЕГЭ и сведения о льготах, что избавляет от ручного ввода данных.

В этом году предлагается выбор из 167 профилей в 50 колледжах и более 500 образовательных программ в 17 университетах региона. Количество бюджетных мест составит около 11 тысяч в колледжах и более 8 тысяч в вузах.

Сроки приема документов варьируются: для колледжей — до 15 августа (с возможностью продления до 25 ноября), для вузов — до 20 или 25 июля, в зависимости от наличия дополнительных испытаний. Иностранные студенты могут подавать документы онлайн после регистрации в системе ruID.

Ольга Сергеева