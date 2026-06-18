Пятилетнему саратовцу оторвало фалангу пальца дверью в детском саду

В Энгельсском районе Саратовской области следователи проводят проверку по факту травмы 5-летнего мальчика в детском саду.

По данным СУ СКР, ребёнок получил телесные повреждения, а также проверяется информация о возможных нарушениях при его госпитализации.

Как выяснило интернет-издание «Новости Саратова», инцидент произошёл 15 июня. Воспитатель, видимо, не заметив малыша, сильно прищемил мальчику руку дверью, в результате чего ребёнку оторвало фалангу пальца.

Пострадавшему потребовалась операция. Проверка ведётся по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Устанавливаются все обстоятельства и оценивается законность действий сотрудников детсада и медперсонала.

Ольга Сергеева