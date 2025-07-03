«Поезд здоровья» посетит 37 районов Саратовской области

В Саратовской области продолжаются профилактические акции проекта регионального министерства здравоохранения «Поезд здоровья».

Об этом информирует министерство здравоохранения региона.

В июне 2025 мобильные бригады «Поездов здоровья», в том числе передвижные диагностические комплексы, посетили 12 районов (Аткарский, Новоузенский, Краснопартизанский, Марксовский, Александрово-Гайский, МСЧ ЗАТО «Светлый», Дергачевский, Романовский, Воскресенский, Турковский, Питерский, Лысогорский).

В профилактических акциях приняли участие более 1 300 человек, у 412 выявлены нарушения здоровья.

— Акция длится уже порядка семи лет. В рамках «Поезда здоровья» пациенты проходят экспресс-исследование уровня глюкозы крови, маммографию, флюорографию, спирографию, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, УЗИ сердца, могут проконсультироваться у узких специалистов областных медицинских организаций. Некоторые пациенты по результатам проведенных обследований сразу направляются на госпитализацию, некоторые на дообследование. В этом и есть преимущество «Поезда здоровья» — у жителей выявляют заболевания на ранних стадиях, лечение проходит успешнее, — рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.