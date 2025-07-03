Саратовцы оценили желаемый МРОТ в 53,4 тысячи рублей

Жители Саратова считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять 53 400 рублей, согласно опросу портала «SuperJob».

Полгода назад, в январе 2025 года, саратовцы называли сумму в 53 500 рублей, а в сентябре 2024 года — 48 700 рублей.

В Москве желаемый МРОТ оценили в 62 900 рублей, в Санкт-Петербурге — 59 000 рублей. Высокие ожидания также у жителей Хабаровска, Казани и Владивостока — более 50 000 рублей.

В то же время в Кирове считают достаточным МРОТ в 48 500 рублей, в Рязани и Ижевске — 49 300 рублей, в Нижнем Новгороде — 49 600 рублей, а в Томске — 50 700 рублей.