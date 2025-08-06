Саратовская область сохраняет лидерство по открытости бюджетных данных

По итогам мониторинга 2025 года, проведенного по заказу Министерства финансов РФ, Саратовская область вошла в число регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Исследование оценивало разделы «Первоначально утвержденный бюджет» и «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений».

Регион набрал максимальные баллы и разделил лидерские позиции в Приволжском федеральном округе с Республикой Башкортостан и Оренбургской областью. Мониторинг проводился Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский финансовый институт» (НИФИ) совместно с Центром прикладной экономики.

Высокие показатели Саратовской области подтверждают приверженность региональных властей принципам прозрачности и открытости в бюджетной сфере.