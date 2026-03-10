Погибших в аварии актрису Екатерину Ведунову и ее дочь похоронили в родном Балаково

В городе Балаково прошли похороны актрисы сериала «Универ» Екатерины Ведуновой и её 15-летней дочери.

Артистка, известная по ролям в сериалах «Универ» и «Склифосовский», и её ребёнок трагически погибли в ДТП в Мордовии 4 марта.

Как сообщило издание Voice, проводить Екатерину и Элину в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Гробы были открыты. Многие из присутствующих не сдерживали слёз. Организацию похорон взяли на себя близкие и знакомые семьи, так как бывший муж актрисы и отец девочки скончался в декабре 2025 года.

Художественный руководитель балаковского ТЮЗа Максим Потапов поделился воспоминаниями о работе с актрисой. По его словам, их знакомство состоялось около 2015 года, когда Ведунова вернулась из Москвы, и они плодотворно сотрудничали вплоть до её следующего отъезда в столицу. Режиссёр назвал её жизнерадостной и востребованной артисткой, занятой практически во всех постановках.

Коллега Дарья Абоимова в разговоре с журналистами описала погибшую как невероятно светлого человека. Она отметила, что появление Екатерины в театре всегда озаряло всё вокруг, заряжало энергией и поднимало настроение окружающим, даже если у кого-то был тяжёлый день.

Свои соболезнования выразили и в Саратовской государственной консерватории имени Собинова, а также в театральном институте. В официальном некрологе говорится о невосполнимой утрате и скорби, которую разделяют коллеги и педагоги.

Трагедия произошла вечером 4 марта на 439-м километре трассы М-5 «Урал» в Мордовии. Автомобиль «Рено», за рулём которого находился 77-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Луидор». Екатерина Ведунова скончалась мгновенно на месте аварии. Её дочь Элину доставили в больницу, но спасти девочку не удалось. Мать актрисы, 70-летняя женщина, и водитель «Рено» были госпитализированы с травмами.

Подруга семьи Марианна рассказала, что похороны состоялись на родине Екатерины, в городе Балаково. Она попросила дать близким время прийти в себя от шока и подчеркнула, что на церемонию пришло очень много людей проститься с актрисой.

Ольга Сергеева