В Гагаринском районе Саратова КамАЗ насмерть сбил пожилую женщину

На территории распределительного центра областного центра под колесами КамАЗа погибла пенсионерка.

Следователи и полицейские выясняют обстоятельства смертельного наезда на пожилую женщину, который произошел 9 марта в Гагаринском районе. Трагедия случилась около 11:45 на закрытой территории распределительного центра, расположенного недалеко от села Сторожевка.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, предварительно установлено, что 44-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ совершил наезд на пешехода. Женщина 1951 года рождения скончалась на месте от полученных травм еще до прибытия медицинских работников.

В настоящее время на территории центра работают правоохранители. Они устанавливают все детали произошедшего, опрашивают возможных очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. Следователям предстоит выяснить причины и условия, которые привели к трагедии на закрытой для общего доступа территории. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ольга Сергеева