Соцфонд РФ обнародовал даты досрочных выплат саратовцам майских пенсий и пособий

Саратовцам досрочно перечислят пенсии и детские пособия перед майскими праздниками.

Отделение Социального фонда России по Саратовской области скорректирует график выплат в связи с Первомаем и Днем Победы. Досрочно перечислят те пособия, чьи даты выпадают на официальные выходные.

29 апреля на банковские карты поступят: единое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособие на ребёнка призывника.

Ежемесячная выплата из маткапитала придет по обычному графику — 5 мая. Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей — 7 мая.

Пенсии за май доставят: 29 апреля (за 4 мая), 15 мая (за 16 мая) и 21 мая — по стандартному графику.

Для тех, кто получает выплаты через почту, начисления проведут по утверждённому графику. Уточнить даты можно в своём почтовом отделении.

