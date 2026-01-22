В Саратовской области на пожарах за год погибли семеро детей

Несмотря на сокращение числа пожаров в минувшем году на треть, люди продолжают гибнуть.

По информации регионального МЧС, число погибших составило 129 человек (на 13 меньше), среди них семеро детей. Травмы различной тяжести получил 131 человек.

За год пожарные эвакуировали 902 человека, спасти удалось 315. Большинство возгораний произошло на открытых территориях (3996 случаев). В жилом секторе зафиксировано 1667 пожаров.

Основными причинами происшествий стали неосторожное обращение с огнём (4867 случаев), нарушения при эксплуатации электрооборудования (860) и печного отопления (258).

Ольга Сергеева