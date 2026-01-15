Власти Красноармейска уберут арт-объект с немецким названием города

Администрация Красноармейского района Саратовской области приняла решение демонтировать арт-объект «Бальцер», который напоминал о первоначальном немецком названии города.

Ранее город носил имя Бальцер, данное ему при основании в 1765 году немецкими переселенцами, а в 1942 году был переименован в Красноармейск.

Решение было принято после рассмотрения обращений местных жителей, в том числе участников специальной военной операции и их семей. Заявители считают, что в текущей обстановке подобный объект неуместен в общественном пространстве, и городская площадь должна быть местом «памяти, уважения и единения».

Администрация отметила, что при принятии решения учла как мнение граждан, так и современный контекст. Арт-объект будет убран с площади. Ранее в ведомство уже поступали просьбы о его демонтаже. Будет ли что-то на освободившемся месте — пока не сообщается.

Напомним, с осени 2025 года район возглавил бывший депутат Саратовской облдумы Александр Бурмак.

Кстати, приезжающие в Красноармейск туристы с трудом могут отыскать местный краеведческий музей, который находится в небольшом неприметном здании. Несмотря на то, что у города — богатая история.

Ольга Сергеева