Полицейские в Саратове задержали орудовавшего в «Триумф Молле» серийного вора

В центре Саратова сотрудники вневедомственной охраны задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж.

Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Стражи порядка обратили внимание на прохожего, подходившего под ориентировку на похитителя мужской сумки из магазина в «Триумф Молле». При проверке выяснилось, что задержанный причастен еще к одному преступлению — в другом отделе того же ТРЦ он украл термоаксессуар для напитков.

Продавцы опознали в мужчине воришку. Подозреваемого, имеющего богатое криминальное прошлое, передали полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ольга Сергеева