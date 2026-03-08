Саратовский депутат высказался о недвижимости многодетных семей

Саратовский депутат поддержал законопроект о запрете изъятия имущества у многодетных семей.

Заместитель председателя комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Вячеслав Калинин («Справедливая Россия») прокомментировал инициативу коллег по партии о защите многодетных семей от потери единственного имущества.

Напомним, соответствующий законопроект внес в Госдуму лидер СР Сергей Миронов. Он обратил внимание, что сейчас в отношении многодетных семей, попавших в сложную ситуацию, могут применяться взыскания, вплоть до изъятия единственного автомобиля или земельного участка. Парламентарии считают такую практику недопустимой и предлагают ввести запрет.

Вячеслав Калинин, ветеран боевых действий и полковник запаса, полностью поддержал позицию однопартийца:

«Солидарен с позицией Сергея Михайловича. Законодательство в данной сфере давно нуждается в усовершенствовании, чтобы люди не страдали. Многодетные семьи не должны остаться без жилья или семейного автомобиля. В сложных финансовых ситуациях государству необходимо поддержать их, а не отнимать последнее имущество», — отметил Калинин.

Ольга Сергеева