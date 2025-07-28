Полномочия регоператора: что входит, а что — нет

Саратовский филиал компании «Ситиматик» разъясняет порядок обращения с твердыми коммунальными и крупногабаритными отходами и напоминает, что полномочия в сфере обращения с ТКО строго разграничены и регламентированы федеральным законодательством.

Поэтому требования взять на себя функции, которые отнесены к обязанностям иных участников системы обращения с ТКО выполнить без нарушения законодательства невозможно.

В соответствии с ФЗ № 89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» мусоровывозящие компании обеспечивают транспортирование отходов, подпадающих под определение твердых коммунальных, т.е. образованных внутри жилых помещений. Региональные операторы России несут ответственность за отходы только с момента их погрузки в мусоровоз и обеспечивают подбор высыпавшегося в процессе погрузки мусора. Также региональные операторы обеспечивают обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО.

График вывоза ТКО регламентирован СанПин п. 11 СанПиН 2.1.3684-21 и зависит от температуры наружного воздуха: при температуре воздуха от +5 и ниже отходы должны вывозиться не реже, чем 1 раз в трое суток, при температуре от +5 и выше – 1 раз в сутки. Саратовский регоператор обеспечивает транспортирование ТКО ежедневно, в том числе в зимний период.

Тариф на услугу по обращению с ТКО в Саратовской области устанавливает региональный Комитет государственного регулирования тарифов. В действующем едином тарифе регоператора на коммунальную услугу по обращению с ТКО предусмотрены расходы на транспортирование крупногабаритных отходов, которые позволяют обеспечить вывоз КГО 1 раз в 7 дней. Данный график также соответствует СанПин. Предусмотренная в тарифе сумма расходов на транспортирование КГО не позволяет увеличить кратность их вывоза. А вынужденные дополнительные рейсы спецтехники приводят к сверхнормативным затратам и прямым убыткам, влияющим на оперативность ремонта спецтехники.

Саратовский филиал компании «Ситиматик» подчеркивает, что в соответствии с Федеральным законом №89 оборудование и содержание контейнерных площадок осуществляет только собственник земельного участка, на котором они находятся. Содержание включает в себя регулярную уборку площадки и прилегающей к ней территории, а также дезинсекцию и дератизацию. Частота проведения этих мероприятий зависит от температуры наружного воздуха, числа установленных на площадке контейнеров и расстояния до объектов городской инфраструктуры.

Оснащение контейнерных площадок емкостями для ТКО и КГО в достаточном количестве также возлагается на собственника земельного участка, на котором находится контейнерная площадка. Балансодержателями мест накопления ТКО могут быть органы местного самоуправления или управляющие компании. Уточнить балансодержателя можно на сайтах органов местного самоуправления в соответствующем реестре.

Напомним, по вопросам разграничения полномочий при организации системы обращения с ТКО жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр регионального оператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.