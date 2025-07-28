Снова норовирус в лагере под Саратовом: 16 детей госпитализированы

В Саратовской области, в Энгельсском районе, случился неприятный инцидент — в детском лагере имени Гагарина зарегистрирована вспышка норовирусной инфекции.

По данным медиков, 16 воспитанников лагеря заразились кишечным вирусом, после чего их госпитализировали для лечения.

Сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно приступили к выяснению причин произошедшего. В рамках проверки они осмотрели работников лагеря, отобрали пробы воды из различных точек, а также исследовали продукты питания и санитарное состояние территории.

Отметим, что это уже четвёртый случай заражения кишечной инфекцией в детских лагерях области за текущий летний сезон.

Выяснилось, одним из путей передачи инфекции становятся сотрудники лагерей.