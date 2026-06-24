Полный запрет вейпов в Саратовской области: законопроект отправят предпринимателям

Законопроект о запрете вейпов в Саратовской области проходит оценку регулирующего воздействия.

В Саратовской области инициирован процесс оценки законопроекта, направленного на запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним. Как стало известно 23 июня на заседании бюджетного комитета облдумы, министерство экономического развития региона займется сбором предложений от предпринимателей и других заинтересованных сторон. Данная процедура, которая займет около 15 рабочих дней, является обязательным этапом перед финальным рассмотрением документа.

Предлагаемый запрет планируется ввести с 1 марта 2027 года сроком на пять лет, до 1 марта 2032 года. По словам председателя комитета Ирины Колесниковой, по итогам анализа будет оценен эффект от введения данных ограничений.

Разработка регионального закона стала возможной после принятия соответствующего федерального акта, а также на фоне многочисленных жалоб граждан и медицинских исследований. Медики предупреждают о разрушительном воздействии вейпов на легкие и сердце молодежи. Трагический случай в Балакове, где 19-летний юноша стал инвалидом из-за необратимого поражения легких после пяти лет зависимости, послужил мощным толчком для обсуждения этой инициативы.

Ранее депутат Евгений Ковалев заявлял, что дети, по сути, курят «машинный антифриз со сладким ароматизатором», имея в виду химический состав жидкостей, включающий пропиленгликоль, глицерин и тяжелые металлы.

Ольга Сергеева