Саратовцы наблюдали в ночном небе редкие серебристые облака

Поздним вечером 22 июня жители Саратовской области стали свидетелями редкого атмосферного явления — серебристых облаков.

Астроном-любитель Юрий Кумаков поделился информацией о том, что июнь и июль являются лучшими месяцами для наблюдения за этими облаками в нашем регионе.

Серебристые облака находятся на высоте около 80 километров в самом верхнем слое атмосферы. Их свечение объясняется тем, что они освещаются Солнцем, которое находится под горизонтом, в то время как поверхность земли остается в тени. Эти облака состоят из водяного льда и практически прозрачны, что позволяет видеть яркие звезды сквозь них.

Кумаков отметил, что серебристые облака считаются достаточно редким явлением. Он призвал жителей искать их каждый день на северо-западе около одиннадцати вечера и на северо-востоке около трех ночи, если небо чистое. Это явление можно наблюдать невооруженным глазом, особенно в темные летние ночи.

Для формирования серебристых облаков необходимы низкие температуры и наличие молекул воды, а также частицы, которые служат центрами кристаллизации, такими как метеорная пыль или вулканический аэрозоль. Июнь и июль предоставляют наилучшие условия для их появления благодаря самым низким температурам в мезосфере[4][5].

Жители Саратова и Энгельса активно делились фотографиями этого удивительного явления, запечатлевая сияющие волны облаков на фоне ночного неба.

Ольга Сергеева