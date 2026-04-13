Половина Городского парка ушла под забор: что скрывают за профлистами?

Тишину в Городском парке нарушил гул сварочных аппаратов.

Рабочие только что полностью зашили вход со стороны 2-й Садовой непроницаемым забором из профлиста. Вход в детство и летний отдых для половины города официально закрыт на неопределенный срок.

Как сообщает паблик «Говорит Саратов», территория за прудом, где ещё недавно плавали лебеди, уже опоясана новым ограждением. В «зону отчуждения» попали не просто исторические аллеи, но и единственная крупная детская площадка в микрорайоне. Родители в шоке: летом детям играть будет просто негде .

Самое тревожное во всей этой истории — информационная тишина. Официальный проект реконструкции, по данным источника, до сих пор не представлен общественности. Жителям остаётся лишь гадать, что именно будет происходить за глухими листами железа всё лето.

«Официально нам обещали открыть доступ только к осени, — комментируют ситуацию очевидцы. — Но глядя на масштабы забора, верится в это с трудом».

Ольга Сергеева