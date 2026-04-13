Саратовская область откажется от военного парада и салюта в День Победы

В Саратовской области отменили парад и салют на 9 Мая.

Губернатор Роман Бусаргин 13 апреля объявил, что в этом году торжественного шествия войск и праздничных залпов не будет. Решение принято по предложению ветеранских организаций с учётом мер безопасности.

«Считаю это правильным и поддерживаю», — заявил глава региона.

Акцент решено сделать на патриотических мероприятиях для детей, адресных поздравлениях ветеранов и домашних концертах. Памятные события пройдут в школьных музеях, которые обновляют по региональной программе.

Бусаргин подчеркнул: День Победы остаётся священным праздником, его нужно провести ярко даже с учётом ограничений. Особое внимание — малым населённым пунктам.

Напомним, в 2025 году, в 80-летие Победы, в Саратове салюты запускали с Театральной площади и из Парка Победы, а накануне состоялось прохождение войск гарнизона.

