В саратовском лесу детёныши косули перепутали фотографа с матерью

Фотоохотник Александр Степанов передал комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области уникальные кадры обитателей дикой природы.

Снимки косулят были сделаны в Пугачёвском районе в начале лета.

«Я шёл по лесу в поисках хорошего кадра. Вышел на опушку и услышал шуршание веток позади. Обернулся — в нескольких метрах от меня смотрели две пятнистые мордочки. Видимо, я спугнул их мать, и детёныши приняли меня за неё, какое-то время шли по пятам. Грех было не воспользоваться доверчивостью косулят. Ещё немного попозировав, потомство скрылось в чаще в поисках настоящей матери», — рассказал Степанов.

Специалисты напомнили: увидев детёныша животного, не стоит к нему прикасаться и брать в руки — на шерсти остаётся чужой запах. «Детёныша оленя или косули важно оставить ровно на том месте, где он и был обнаружен. Не надо шуметь, а если вы с собакой — уведите её подальше. Для диких животных люди являются потенциальной угрозой», — призвали в комитете.