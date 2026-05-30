Евгений Миронов сыграет Петра Чайковского в сказке «Щелкунчик»

В Санкт-Петербурге начались съемки рождественской сказки «Щелкунчик», где уроженец Саратова, народный артист России Евгений Миронов сыграет композитора Петра Чайковского.

Режиссером выступает Феликс Умаров.

Действие фильма, вдохновленного сказкой Гофмана и балетом Чайковского, происходит в 1892 году в предновогоднем Петербурге. Юная балерина Мари и работник театра Франц должны спасти премьеру «Щелкунчика» от Мышиного короля. В главных ролях — Марк Эйдельштейн, София Лопунова, Светлана Ходченкова и Евгений Миронов.

Премьера картины запланирована на 1 января 2028 года.

Ольга Сергеева