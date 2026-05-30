В Саратове на 5 дней закроют «третий» троллейбусный маршрут

Энергетики в Саратове начнут ремонт теплосети на улице Максима Горького.

В Саратове с 30 мая начнутся работы по ремонту теплосети на улице Максима Горького. В связи с этим, как сообщили в компании «Т Плюс», движение троллейбусов № 3 будет остановлено с 9 часов утра.

Энергетики планируют завершить ремонтные работы до конца дня 3 июня. В своем сообщении они призывают жителей заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств.

«Наши специалисты сделают всё возможное, чтобы завершить ремонт как можно быстрее и минимизировать дискомфорт для горожан», — подчеркнули в компании.

Ольга Сергеева