С момента открытия Саратовского моста пошел 61 год

Ровно 61 год назад, 11 июля 1965 года, состоялось открытие моста между Саратовом и Энгельсом.

На тот момент это был самый длинный мост в Европе — 2825,8 метра в длину и 15 метров в ширину. Автор проекта — инженер Витольд Иодзевич, стройка велась семь лет силами 1800 человек со всего Союза. Перед сдачей мост проверили колонной из 250 гружёных МАЗов. Ажурные конструкции-«птички», ставшие символом переправы, весят по 2,6 тысячи тонн каждая. За полгода до официального пуска по мосту прошёл Юрий Гагарин. В день открытия многотысячная толпа жителей Саратова и Энгельса встретилась на середине, пожимая руки друг другу.

Этому событию посвящён фильм «Строится мост» — дебютная режиссёрская работа Олега Ефремова.

Фото: соцсети

Ольга Андреева