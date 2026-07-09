После атаки БПЛА на Саратов двое пострадавших находятся в больнице

Один пострадавший от налета — в тяжёлом состоянии.

После ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на город 8 июля в медучреждениях продолжают находиться два человека. Актуальные данные на утреннем брифинге озвучил заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер.

По словам чиновника, состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжёлое, второй пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим весь необходимый комплекс помощи, дополнительно проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Министр здравоохранения держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, сигнал об угрозе атаки прозвучал в 3:14 минувшей ночи. Ему предшествовали характерные звуки работы средств противовоздушной обороны, которые напугали жителей Саратова и соседнего Энгельса.

Власти подтвердили, что в результате инцидента повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Имеются жертвы: один человек погиб, а как минимум трое получили ранения. Региональное правительство пообещало оказать материальную помощь семье погибшего, а также компенсировать ущерб горожанам, чьё имущество пострадало от разрушений.

Следственный комитет России уже заявил, что даст правовую оценку действиям украинских вооружённых формирований, организовавших налёт.

Ольга Сергеева