Саратовские школьники могут пользоваться льготными картами на проезд и во время каникул

Льготный проезд для школьников Саратовской области действует и на каникулах.

Министерство труда и социальной защиты региона уточняет, что водитель может запросить документ, подтверждающий право на льготу.

С начала 2025 года по таким картам уже совершено 38 млн поездок. Пополнить проездной на следующий месяц можно с 15 декабря. Оплата доступна через СберБанк, пункты «ПлатежЦентр» в Саратове и Энгельсе, а также онлайн-сервисы «Онлайн ЖКХ» и «Саратовтк.рф».

Кроме того, в нескольких городах области (Ершов, Балаково, Балашов, Вольск) открылись новые пункты выдачи и активации карт в офисах «Экономбанка». Льготой пользуются школьники, дети из многодетных семей, ветераны и инвалиды.

Ольга Сергеева