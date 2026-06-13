Саратовцев предупреждают о высокой опасности энтеровируса в июне

В Саратовской области с наступлением теплого сезона возрастает риск заражения энтеровирусной инфекцией.

Как сообщает Роспотребнадзор, вирус отличается высокой устойчивостью: он может сохраняться в холодильнике неделями, в водопроводной воде — до полутора недель, в речной воде — около месяца, а в очищенных стоках — до двух месяцев.

Заражение может произойти через употребление некипяченой воды, несоблюдение гигиены рук, а также при использовании немытых овощей, детских игрушек и предметов обихода. Кроме того, существует риск передачи вируса воздушно-капельным путем.

Энтеровирус способен поражать различные органы и системы, включая нервную ткань, сердечную мышцу, легкие, печень, желудочно-кишечный тракт и органы зрения. Симптомы могут варьироваться от легкой простуды до серьезных осложнений, таких как вирусный менингит.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, промывать фрукты и зелень бутилированной водой, купаться только на оборудованных пляжах, избегать заглатывания воды из водоемов и контактов с людьми, имеющими признаки заболевания.

Ольга Сергеева