VI Областные соревнования по рукопашному бою: честь, мужество и память о герое

25 октября в «СК «Кристалл» прошли VI Областные соревнования по рукопашному бою, посвящённые 80-летию со дня рождения генерал-лейтенанта милиции Михаила Мефодьевича Рудченко — заместителя министра внутренних дел Российской Федерации, начальника Главного управления МВД РФ по Южному федеральному округу, заслуженного работника МВД.

Михаил Рудченко погиб при исполнении служебного долга в январе 2002 года в Чеченской Республике. Его жизнь — пример мужества, профессионализма и беззаветного служения Отечеству.

Соревнования собрали сильнейших спортсменов региона и стали символом преемственности поколений, объединяя идеи патриотизма, силы духа и уважения к памяти героев. За честностью и спортивным духом поединков следил главный судья — судья первой категории П.И. Удодов.

Мероприятие прошло при поддержке Партии «Новые люди», Министерства спорта Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области, Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, Федерации рукопашного боя Саратовской области, системы безопасности «Ганимед СБ».

«Поддержка подобных соревнований — это вклад не только в развитие спорта, но и в воспитание уважения к героям, стоявшим на защите страны. Мы верим, что такие инициативы формируют сильное, ответственное и сплочённое общество», — отметили представители партии «Новые люди».

VI Областные соревнования по рукопашному бою стали событием, где спорт, честь и память слились в одно — напоминая, что мужество и верность делу живут в каждом поколении защитников.