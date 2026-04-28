После ДТП «семерки» с деревом под Саратовом подросток находится в критическом состоянии

Подростки на отечественной легковушке влетели в дерево.

В Краснокутском районе Саратовской области вечер 26 апреля для группы молодых людей обернулся тяжёлой аварией. Как сообщили в областной прокуратуре, происшествие случилось на трассе, которая соединяет Красный Кут с селом Пшеничное.

За рулём автомобиля «Жигули» находился подросток. По предварительным данным, он не справился с управлением, после чего машина на высокой скорости врезалась в придорожное дерево. Транспортное средство получило колоссальные повреждения — от удара его буквально смяло.

В результате ДТП госпитализация потребовалась как самому водителю, так и нескольким его пассажирам. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Точный возраст пассажиров пока не разглашается, однако известно, что среди раненых есть несовершеннолетние. Юный водитель находится в критическом состоянии.

Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники прокуратуры и Госавтоинспекции.

Ольга Сергеева