«РИА Новости»: мошенники начали активно использовать схему обратного перевода денег

Мошенники нашли новый способ сделать жертв соучастниками преступления.

В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества, которая превращает добропорядочных граждан в невольных соучастников преступлений. Об этом предупреждает эксперт Народного фронта Галактион Кучава в беседе с «РИА Новости».

Механика обмана выглядит неожиданно простой и оттого особенно опасной. Злоумышленники сначала переводят на карту жертве определённую сумму денег, а затем в мессенджере просят вернуть эти средства, но уже на другой, конкретный счёт. Если человек (из лучших побуждений) соглашается выполнить просьбу, он оказывается в ловушке.

Как пояснил Кучава, такая схема направлена на то, чтобы сделать из ничего не подозревающего гражданина так называемого «дропа» — промежуточное звено в цепочке обналичивания похищенных денег. По словам эксперта, если перевод приходит от неизвестного отправителя, с высокой долей вероятности эти деньги были украдены. Идя на контакт с мошенником и возвращая их на указанный счёт, жертва становится частью преступной схемы.

Последствия могут быть катастрофическими. Финансовое учреждение может внести такого человека в базу данных Центробанка о мошеннических операциях. «После этого ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны», — подчеркнул собеседник агентства.

Единственно правильное решение в такой ситуации — не вступать в переписку с незнакомцами и не переводить деньги обратно самостоятельно. Эксперт советует немедленно связаться со своим банком и попросить запустить официальную процедуру возврата платежа по реквизитам отправителя. Только так можно не потерять свои сбережения и не попасть в чёрный список.

Ольга Сергеева