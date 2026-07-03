После обращения жителей к Панкову сквер на Прессовой проверяет стройконтроль

Депутат Госдумы Николай Панков помогает добиться исправления некачественного ремонта сквера на ул. Прессовой.

Об этом его просили жители Заводского района Саратова.

По инициативе депутата в сквере прошла встреча жителей с представителями стройконтроля, МБУ «Садово-парковое» и МБУ Заводского района. Заводчане обозначили все возникшие у них вопросы по асфальтовому покрытию первого этапа благоустройства сквера.

«В адрес компании «Престиж» будет подано исковое заявление. В настоящее время приступают к формированию пакета документов. Отдельно хочу поблагодарить Николая Васильевича Панкова за внимание к проблемам сквера. Уверена, что при его поддержке справедливость будет восстановлена», — отметила жительница района Анна Агапова.

Об этом сегодня сообщает Макс-канал «Помощники Панкова».