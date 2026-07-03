Володин: в Доме офицеров в Энгельсе откроют музей и парк

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провёл рабочую инспекцию восстановительных работ в Гарнизонном Доме офицеров.

Историческое здание, построенное в 1935 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса и несколько лет находившееся под угрозой разрушения, обретает вторую жизнь.

Объект культурного наследия регионального значения долгое время пребывал в запустении, что вызывало серьёзную обеспокоенность у местных жителей и ветеранских организаций. По словам парламентария, именно обращения граждан стали толчком для запуска масштабной программы реставрации после того, как было найдено необходимое финансирование.

«Это место, где смогут собираться военнослужащие прославленной дивизии. Здесь был Гагарин, Чкалов, Марина Михайловна Раскова создавала женские полки. Поэтому это здание для нас многое значит», — подчеркнул Вячеслав Володин во время осмотра объекта.

Гарнизонный Дом офицеров в Энгельсе занимает особое место в архитектурном наследии страны. Это первое здание в СССР, где колонны были размещены на уровне второго этажа. Позже этот инновационный проект стал типовым для учебных корпусов лётных училищ Советского Союза.

Стены здания неразрывно связаны с ключевыми фигурами отечественной истории: Валерий Чкалов посещал Дом офицеров; в годы Великой Отечественной войны здесь базировались женские авиаполки Марины Расковой, принимавшие присягу перед отправкой на фронт; в 1960-х годах спортзал ГДО стал местом общефизической подготовки Юрия Гагарина и первого отряда советских космонавтов.

Сейчас строители находятся в активной фазе работ на площади более 5,5 тысяч квадратных метров. Согласно озвученным планам, полное завершение реставрации намечено до конца 2026 года.

После восстановления комплекс превратится в современный культурно-исторический кластер: в здании откроется историко-культурный центр и музейная экспозиция; прилегающая территория будет благоустроена, появится парковая зона, которая станет продолжением сквера и мемориала, созданных ранее в рамках проектов Вячеслава Володина.

Напомним, что в августе 2022 года в здании произошёл пожар, уничтоживший кровлю и внутренние конструкции, что значительно усложнило процесс восстановления и увеличило его стоимость. Тем не менее, власти региона заверили спикера Госдумы, что все работы будут выполнены качественно и в срок.

Ольга Сергеева