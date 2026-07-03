Компания из Саратова вошла в реестр интеграторов робототехнических решений

Саратовская компания «АСпром» официально вошла в реестр интеграторов робототехнических решений «Центра промышленной роботизации».

Включение в этот перечень подтверждает высокую квалификацию предприятия и позволяет промышленным заказчикам выбирать проверенных партнеров для модернизации производства.

Статус интегратора был присвоен компании после прохождения строгой многоэтапной проверки компетенций. Основным направлением деятельности «АСпром» является внедрение комплексных роботизированных систем на предприятиях пищевой, химической и деревообрабатывающей промышленности, а также на крупных складских комплексах. Портфолио саратовских инженеров включает успешные проекты по автоматизации конвейерных линий, внедрению автоматической укладки, упаковки и маркировки продукции.

Компания сотрудничает с ведущими мировыми производителями оборудования, являясь официальным партнером таких гигантов индустрии, как KUKA и Warsonco. Специалисты «АСпром» поддерживают высокий уровень экспертизы благодаря регулярному обучению у производителей и обмену опытом с зарубежными коллегами, в том числе из Китая.

Важным вкладом в развитие отечественной инженерной школы эксперты называют участие сотрудников компании в разработке национального стандарта ГОСТ для промышленных роботов в составе профильной рабочей группы. Кроме того, предприятие активно занимается популяризацией инженерных профессий через программу «Открытая промышленность», работая со студентами технических вузов и готовя кадры для быстрорастущего сектора робототехники.

Ольга Сергеева