После проверки саратовцам сделали перерасчет за холодную воду почти на 13 миллионов рублей

Прокуратура вернула саратовцам 12,8 миллиона за некачественную воду.

Жителям Саратова сделали перерасчет платы за холодное водоснабжение после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство выявило, что в 2025 году «Саратовводоканал» не снижал стоимость услуг при затяжных авариях, хотя по нормативам обязан это делать.

Ремонтные работы на сетях часто превышали допустимые сроки отключения воды, однако перерасчета в квитанциях не последовало. Прокуроры внесли представление руководству предприятия и добились корректировки платежей.

В итоге горожанам компенсировали 12,8 миллиона рублей. Средства уже отражены в платежных документах.

