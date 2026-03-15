Жители Балашова требуют привлечь Андрея Рыжкова к ответственности за коррупцию

Балашовцы поддержали лишение депутата Андрея Рыжкова мандата и просят проверить его действия.

Напомним, 14 марта, депутаты Балашовского районного собрания лишили Рыжкова полномочий депутата. Решение было принято после проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, которая выявила нарушения.

Как рассказала руководитель общественного совета района Светлана Чалова, жители активно поддержали это решение. В общественную приемку поступило множество звонков от возмущенных граждан. Люди недовольны сокрытием доходов и имущества семьи Рыжкова, а также его халатным отношением к обязанностям — депутат не посещал заседания и не встречался с избирателями.

Чалова также напомнила, что жители негативно оценивают деятельность Рыжкова на посту председателя Собрания, когда школы, детсады и клубы готовили к передаче в частные руки. По словам общественницы, она намерена вынести на заседание Совета вопрос о том, чтобы правоохранительные органы дали правовую оценку действиям экс-депутата.

Напомним, ранее прокуратура подтвердила, что Рыжков скрывал банковские счета супруги, земельный участок и недвижимость в центре Балашова. После лишения мандата местное отделение «Единой России» инициировало исключение Рыжкова из партии.

Алиса Эай