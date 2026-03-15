В Саратове продают завод по производству газировки за 170 миллионов рублей

В Саратове выставлен на продажу завод по производству газированных напитков.

Собственник оценил бизнес в 170 миллионов рублей.

Предприятие находится в выгодном месте — рядом с объездной дорогой СКАД. Производственная мощность позволяет выпускать до 12 тысяч бутылок в час.

В комплект входят помещение площадью 700 квадратных метров, земельный участок в 58 соток и все оборудование: три скважины, сироповарочные котлы, парогенератор, накопители с фильтрами, емкости на 100 тонн и высокотоннажные бочки для воды.

Продавцы отмечают, что в развитие завода вложено много сил и ресурсов.

