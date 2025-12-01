Последние дни для выплат: охотникам Саратовской области напоминают о дедлайне

В Саратовской области подходит к концу программа выплат охотникам за добычу лисиц. Крайний срок подачи документов в областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства — 9 декабря.

Размер вознаграждения составляет 1200 рублей за одну лисицу. По данным на конец ноября, лимиты на получение выплат уже исчерпаны в четырёх районах: Гагаринском, Балтайском, Вольском и Новоузенском. Всего в рамках программы планируется выплатить компенсацию за отстрел около 300 животных.

Для получения выплаты охотник должен сдать трофей в ветеринарный пункт своего района, получив акт об утилизации, а затем подать заявление в комитет лично или по почте. Важно успеть подать документы до 9 декабря, так как рассмотрение заявления и перечисление денег занимают до 20 рабочих дней.

Алика Толоконникова