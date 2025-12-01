Рост эффективности: свыше 100 предприятий области участвуют в федеральном проекте

В Саратовской области уже 101 предприятие присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда». Участники внедряют методики бережливого производства, чтобы повысить эффективность, увеличить выработку и сократить издержки.

Новым участником программы стало ООО «АСпром», которое более 10 лет производит конвейерные системы и роботизированные решения. Цель компании – добиваться ежегодного роста производительности труда на 5% в течение трёх лет.

В активной фазе, которая продлится полгода, предприятию будут помогать эксперты Регионального центра компетенций. Консультационную поддержку коллектив будет получать ещё 2,5 года. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» до 2030 года.

