В Саратове продают модные «дубайские» арбузы

В Саратове местные жители обратили внимание на необычную торговую точку на улице Огородной, где продавались арбузы необычного бледно-зеленого цвета.

Продавец позиционировал их как «мраморные дубайские», установив цену в 35 рублей за килограмм.

По всей видимости, арбузы были местного происхождения — вероятно, из Ровенского района. Над рекламной выдумкой продавца горожане посмеялись в Telegram-канале «Саратов (Заводской район)», где одна из пользовательниц иронично заметила: «Сейчас модно, чтобы всё было «дубайское»».

Этот курьёзный случай стал поводом для шуток среди саратовцев, хотя сами арбузы, судя по описанию, оказались самыми обычными, просто нестандартного внешнего вида.