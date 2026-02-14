СФР рассказал саратовцам о размере доходов для получения единого пособия

Соцфонд разъяснил порядок расчета единого пособия в 2026 году.

Право на выплату имеют семьи с доходом ниже 15 909 рублей на человека (прожиточный минимум в регионе). Пособие назначается на год, затем нужно подавать новое заявление.

Специалисты оценивают доходы, имущество и гражданство. Расчетный период — 12 месяцев до месяца обращения. Например, при подаче в феврале учтут доходы с января 2025 по декабрь 2025.

Формула: все доходы семьи за год делят на 12, затем — на количество членов семьи. Результат сравнивают с прожиточным минимумом.

Действует «правило нулевого дохода»: трудоспособные взрослые должны заработать за год не менее 8 МРОТ (216 744 рубля) или иметь уважительную причину отсутствия заработка, которую важно документально подтвердить.

Ольга Сергеева