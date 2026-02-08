Потери в Энгельсском районе: губернатор Бусаргин почтил память трёх военнослужащих СВО

В зоне специальной военной операции погибли трое уроженцев Энгельсского района Саратовской области.

Как сообщили местные власти, погибшими являются Юрий Соколов, Александр Левкин и Сергей Шукшин.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил глубокие и искренние соболезнования семьям, друзьям и близким погибших военнослужащих. В официальных сообщениях подробности биографий, службы и обстоятельств гибели бойцов не раскрываются.

На данный момент дополнительная информация по данному инциденту не уточняется.

Ольга Сергеева