В Саратове после отказа перевозчика от двух маршрутов нашли временную замену

Комитет по транспорту администрации Саратова сообщил о решении, связанном с обслуживанием двух городских маршрутов.

В соответствии с достигнутой договорённостью, временные права на эксплуатацию автобусных маршрутов № 42 и № 93 были предоставлены индивидуальному предпринимателю М. В. Новикову.

Данное решение было принято без проведения стандартной процедуры открытого конкурса. Основанием послужило заявление от самого предпринимателя о готовности взяться за выполнение перевозок. В ответ на это заявление городской комитет по транспорту оформил и выдал ИП Новикову необходимые временные свидетельства и маршрутные карты.

Ольга Сергеева