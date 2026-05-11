Поврежденный участок коллектора в Энгельсе локализован на 12-й день

В Энгельсе в ближайшие часы начнут возвращать воду в дома.

Об этом сообщил в соцсетях губернатор Роман Бусаргин.

Власти отмечают, что ремонт аварийного коллектора на ул. Минской идёт круглосуточно. Специалисты уже отрезали повреждённый участок пневмозаглушкой, проложили временные линии для отвода стоков и закупили мощные насосы.

С 14:00 коммунальщики плавно запускают заполнение системы, чтобы избежать гидроударов. Вода в домах появится поэтапно, процесс займёт не менее 8 часов.

Далее предстоит замена трубы — ради этого через несколько дней воду снова отключат. Подтопленные территории продолжат очищать круглосуточно силами бригад из Саратова и области. В Энгельсе работают комиссии по оценке ущерба — все повреждения устранит муниципалитет.

Напомним, авария на коллекторе произошла 30 апреля. На ее ликвидацию брошены все силы региона, а также привлечена спецтехника их соседних областей.

