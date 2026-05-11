Саратовцы жаловались Роспотребнадзору, что живут в домах с жуткими антисанитарными условиями

За первый квартал 2026 года число обращений в саратовский Роспотребнадзор выросло сразу на 16 процентов.

В управление Роспотребнадзора по Саратовской области за январь, февраль и март 2026 года обратились 3101 человек. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда специалисты зафиксировали 2668 жалоб.

Как сообщили в отделе организации надзора и предоставления государственных услуг ведомства, большинство поступивших заявлений — 52 процента — касались вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия. Тут лидируют жалобы на жуткие условия проживания в жилых помещениях — таких обращений набралось 16,4%.

Ещё 45 процентов обращений были связаны с защитой прав потребителей. Оставшиеся три процента заявлений относились к сфере правовых консультаций.

Таким образом, жители региона стали активнее обращаться в надзорное ведомство, причём основная доля жалоб по-прежнему приходится на санитарную безопасность и соблюдение прав потребителей.

Ольга Сергеева