Повышающий ответственность за подготовку к отопсезону закон принят

Новый закон вводит штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Среди штрафов в том числе:

— для юридических лиц — до 40 тысяч рублей;

— для должностных лиц — до 10 тысяч рублей.

— Со своей стороны вопрос прохождения отопсезона оставляем на контроле. Важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности. В домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами, — отметил в своем ТГ-канале председатель нижней палаты российского парламента.

Наталья Мерайеф