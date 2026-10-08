Пожар на свалке у города Балаково: из-за загрязнения воздуха могут возбудить дело

Природоохранная прокуратура направила в СК материалы о загрязнении воздуха в Балаковском районе.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщает о направлении материалов проверки в следственные органы. Нарушения связаны с загрязнением воздуха в Балаковском районе Саратовской области.

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства об отходах. Установлено, что при эксплуатации местной свалки происходит возгорание и тление отходов.

Лабораторные исследования проб, проведённые специалистами Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, выявили превышение загрязняющих веществ в воздухе.

Материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферного воздуха).